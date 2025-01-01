Anna und die Liebe
Folge 179: Frühgeburt
24 Min.Ab 12
Anna und Jonas helfen Maja mit vereinten Kräften bei der Geburt ihres Kindes und sind sich einig, dass es ein einmaliges Erlebnis ist. Ihre Freude wird jedoch getrübt, als sie entdecken, dass Maja Babyprom-Pillen genommen hat und die womöglich die Frühgeburt ausgelöst haben - Natascha und Gerrit zweifeln daran. Als Anna Dr. Hahn zur Rede stellt, reagiert er ganz anders als sie vermutet hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick