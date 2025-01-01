Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 221
Folge 221: Loswerden

23 Min.Ab 12

Anna überrascht Katja, als diese gerade die Abtreibungspille schlucken will. Katja verschweigt den eigentlichen Grund und schiebt Anna die Schuld zu: Katja weiß inzwischen von Jonas' Seitensprung! Trotzdem kann Anna den Abtreibungsversuch erst einmal verhindern. Doch wird Katja das Kind wirklich behalten? Lars weiß nicht, wie er mit Lilys Zukunftsplänen in London umgehen soll. Soll er hier alles aufgeben und mit ihr nach England gehen?

