Anna und die Liebe
Folge 221: Loswerden
23 Min.Folge vom 25.04.2015Ab 12
Anna überrascht Katja, als diese gerade die Abtreibungspille schlucken will. Katja verschweigt den eigentlichen Grund und schiebt Anna die Schuld zu: Katja weiß inzwischen von Jonas' Seitensprung! Trotzdem kann Anna den Abtreibungsversuch erst einmal verhindern. Doch wird Katja das Kind wirklich behalten? Lars weiß nicht, wie er mit Lilys Zukunftsplänen in London umgehen soll. Soll er hier alles aufgeben und mit ihr nach England gehen?
