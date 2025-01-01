Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Alte Liebe rostet nicht

SAT.1Staffel 1Folge 66
Alte Liebe rostet nicht

Alte Liebe rostet nichtJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 66: Alte Liebe rostet nicht

24 Min.Ab 12

Als Anna hört, dass Jonas und Katja wieder ein Paar sind, flieht sie mit gebrochenem Herzen aus der Agentur. Anfangs ist sie noch traurig über Jonas' Fehltritt, aber viel wütender ist sie auf sich selbst und beschließt, sich Jonas für immer aus dem Kopf zu schlagen. Am nächsten Morgen lässt Katja Anna wissen, wie toll die Nacht mit Jonas war.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen