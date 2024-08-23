Anna und die Liebe
Folge 69: Ohnmächtig
24 Min.Folge vom 23.08.2024Ab 12
Erschrocken über Jonas' plötzliches Auftauchen, fällt Anna diesmal die richtige Entscheidung und bekennt sich zu Jannick und ihrer Beziehung. Jonas möchte das junge Glück nicht weiter stören und erzählt später Katja voller Freude von den beiden. Die gönnt ihrer Stiefschwester natürlich nicht das kleinste Glück, spielt Jonas aber vor, dass sie sich auch freue.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick