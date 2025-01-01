Wer einmal lügt, dem glaubt man nichtJetzt kostenlos streamen
Anna und die Liebe
Folge 76: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht
23 Min.Ab 12
Anna kann Jonas nicht davon überzeugen, dass sie mit der Absage der Werbespots die Agentur retten wollte. Vielmehr wird sie von ihm verdächtigt, mit Gerrit unter einer Decke zu stecken. Als sie durch Zufall in Gerrits Büro Unterlagen findet, die beweisen, dass er die Agentur in die Pleite führen will, will sie seinen Plan vor allen enthüllen ...
