Anna und die Liebe

Unerwünschte Nebenwirkungen

SAT.1Staffel 1Folge 82vom 06.09.2024
Unerwünschte Nebenwirkungen

Unerwünschte NebenwirkungenJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 82: Unerwünschte Nebenwirkungen

23 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Anna versucht, ihre Gefühle für Jonas zu verdrängen. Sie liebt Jannick und will sich wieder ganz und gar auf die Beziehung mit ihm konzentrieren, aber Annas Glück ist Katja ein Dorn im Auge. Als sie von Jannick auf einem Shooting zurechtgewiesen wird, sinnt sie auf Rache ...

