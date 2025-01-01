Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Ausblicke

SAT.1Staffel 1Folge 99
Ausblicke

Anna und die Liebe

Folge 99: Ausblicke

25 Min.Ab 12

Anna hat Jannick gestanden, in Jonas verliebt gewesen zu sein. Nach seiner Reaktion hat sie Angst, dass jetzt alles aus ist, aber er ist froh, dass Anna so ehrlich war. Die beiden wollen ein Zeichen ihrer Liebe setzen und gleich morgen auf einer Insel in der Nordsee heiraten. Ganz allein - bis Katja und Jonas dort auftauchen und vorschlagen, eine Doppelhochzeit zu feiern ...

SAT.1
