Anna und die Liebe
Folge 101: Episode 101
23 Min.Ab 12
Nachdem sie es nicht geschafft hat, Alexander die Wahrheit über ihre Gefühle zu sagen, ist Mia total verzweifelt. Und dann ist da auch noch Lars, der immer wieder ihre Nähe sucht. Susanne rät ihr schließlich, klare Verhältnisse zu schaffen. Als Mia Lars am nächsten Tag zu verstehen gibt, dass es aus ist zwischen ihnen, lässt er seine Wut an Alexander aus ...
