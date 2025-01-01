Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 133

SAT.1Staffel 3Folge 133
Folge 133: Episode 133

24 Min.Ab 12

Alexander hat Mia davon überzeugt, ihre persönliche Geschichte zum Zentrum des Spots zu machen. Als sie Enrique die Idee vorstellen, lehnt dieser aus Eifersucht auf Alexander ab. Doch als er mehr über Mias Geschichte erfährt, ändert er seine Meinung und überrascht sie auf eine Art und Weise, die die Eifersucht in Alexander aufkeimen lässt ...

SAT.1
