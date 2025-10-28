Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 173vom 28.10.2025
24 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12

Nachdem Mia im Altenheim erfahren hat, dass Erna Wollschläger ihren Heimplatz unmittelbar nach dem Prozess gegen Jojo bezogen hat, ist für sie die Sache klar. Erna Wollschläger hat vor Gericht eine Falschaussage gemacht und dafür von David den Heimplatz geboten bekommen. Mia beschließt, mit der alten Dame zu reden - doch die erweist sich als hartnäckiger Fall ...

