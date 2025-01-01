Anna und die Liebe
Folge 184: Episode 184
23 Min.Ab 12
David hat Annett so unter Druck gesetzt, dass sie nur noch einen Ausweg weiß: Sie muss ihn aus dem Weg räumen, da er für sie zu einem unkalkulierbaren Risiko geworden ist. Während sie die nötigen Utensilien für einen Mord zusammenstellt, kommt ihr eine enttäuschte Jessica in die Quere. Sie wäre statt Mia gerne Annetts Trauzeugin geworden. Unbeholfen versucht sie, Annett zu drohen ...
