Anna und die Liebe
Folge 211: Episode 211
23 Min.Ab 12
Alexanders Liebeserklärung wirft Mia völlig aus der Bahn. In allen Bereichen, im geschäftlichen, wie im privaten, herrscht absolutes Chaos. Als sich dann auch noch herausstellt, dass Theodor Freund von einer persönlichen Anzeige gegen Mia Abstand nimmt, eröffnet sich der Job des Geschäftsführerpostens erneut. Zumindest, wenn es nach Alexander geht. Aber will Mia ihn wirklich zurück?
