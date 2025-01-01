Anna und die Liebe
Folge 239: Episode 239
23 Min.Ab 12
David erhält die schockierende Nachricht, dass es sich laut DNA-Test bei der toten Frau aus der Brauerei tatsächlich um Annett Darcy handelt. Er bricht vor versammelter Mannschaft zusammen. Doch zurück in seinem Büro, wirkt er wieder merkwürdig beherrscht und veranlasst telefonisch die rasche Freigabe der Leiche. Auf der Beerdigung am nächsten Tag hält er vor der Trauergemeinde eine Rede ...
