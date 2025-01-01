Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 239

SAT.1Staffel 3Folge 239
Episode 239

Anna und die Liebe

Folge 239: Episode 239

23 Min.Ab 12

David erhält die schockierende Nachricht, dass es sich laut DNA-Test bei der toten Frau aus der Brauerei tatsächlich um Annett Darcy handelt. Er bricht vor versammelter Mannschaft zusammen. Doch zurück in seinem Büro, wirkt er wieder merkwürdig beherrscht und veranlasst telefonisch die rasche Freigabe der Leiche. Auf der Beerdigung am nächsten Tag hält er vor der Trauergemeinde eine Rede ...

