Anna und die Liebe

Episode 253

SAT.1Staffel 3Folge 253
Episode 253

Folge 253: Episode 253

23 Min.Ab 12

Alexander und Mia feiern ihre Hochzeit in der Goldelse, wo es turbulent zugeht. Ingo hält eine bewegende Rede, und Susanne muss weinen. Seine angekündigte Zaubershow geht im ersten Durchlauf gründlich daneben, doch am Ende der Feier präsentiert Ingo eine Überraschung. Jonas entdeckt, dass Lanford die Kampagne von Broda & Broda gestohlen und schon umgesetzt hat. Es kommt zu einer Konfrontation.

