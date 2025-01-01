Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 50

SAT.1Staffel 3Folge 50
Folge 50: Episode 50

24 Min.Ab 12

Mia erlebt den Zusammenhalt der Familie Polauke nach dem Weggang von Katja als sehr positiv. Als dann auch noch Alexander auftaucht und ihr klar macht, für immer bei ihr bleiben zu wollen, scheint Mias Glück perfekt. Doch Mia hat nur geträumt ... Dennoch fühlt sie danach eine starke Verbundenheit und bietet ihm am nächsten Tag in der Agentur ihre Unterstützung an ...

SAT.1
