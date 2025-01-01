Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 53
24 Min.Ab 12

Natascha hat sich im Überschwang der Gefühle zu einem Kuss mit David hinreißen lassen. Doch sie besinnt sich schnell wieder und macht ihm klar, dass zwischen ihnen lediglich Platz für Freundschaft ist. Natascha ist überzeugt, damit den Schritt in die richtige Richtung zu gehen und begegnet Richard, um ihren Entschluss zu untermauern, offener, als der es sich in letzter Zeit erträumt hatte ...

SAT.1
