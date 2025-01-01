Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 58

SAT.1Staffel 3Folge 58
Folge 58: Episode 58

23 Min.Ab 12

Jojo hält sich im letzten Moment zurück und verletzt den aufdringlichen Ralf nicht ernsthaft. Als Gegenleistung für seinen Pazifismus bekommt er einen Schlag ins Gesicht, der ihn außer Gefecht setzt. Als er wieder zu sich kommt, macht er Lily eine Liebeserklärung, auf die sie jedoch überfordert reagiert. Auch sein Versuch sie zu küssen, verläuft anders als geplant ...

SAT.1
