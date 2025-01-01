Anna und die Liebe
Folge 58: Episode 58
23 Min.Ab 12
Jojo hält sich im letzten Moment zurück und verletzt den aufdringlichen Ralf nicht ernsthaft. Als Gegenleistung für seinen Pazifismus bekommt er einen Schlag ins Gesicht, der ihn außer Gefecht setzt. Als er wieder zu sich kommt, macht er Lily eine Liebeserklärung, auf die sie jedoch überfordert reagiert. Auch sein Versuch sie zu küssen, verläuft anders als geplant ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick