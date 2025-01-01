Anna und die Liebe
Folge 64: Episode 64
24 Min.Ab 12
Mit Mias und Lars' Hilfe entführt Alexander seine Mutter aus dem Krankenhaus. So haben sie die Möglichkeit, unbeschwert innige Stunden auf dem alten Hausboot zu verbringen. Mia ist währenddessen hin- und hergerissen zwischen Alexander und Lars: Zum einen ist Mia Lars unendlich dankbar für seine tatkräftige Hilfe, doch zum anderen stehen Alexander und sie vor einer tieferen Annäherung ...
