Anna und die Liebe
Folge 82: Episode 82
24 Min.Ab 12
Mia versucht weiterhin - trotz aufkommender Gefühle für Alexander - etwas über seine Verwicklung in den Fall Jojo herauszufinden. Um ihr Ziel zu erreichen, baut sie das Vertrauensverhältnis zwischen ihr und Alexander weiter aus und nutzt dafür die gemeinsame Präsentation von Poppi für eine Hundefutterkampagne. Ein Vorhaben mit Hindernissen ...
