Anna und die Liebe

Episode 97

SAT.1Staffel 3Folge 97
Folge 97: Episode 97

24 Min.Ab 12

Annett wird Zeugin, wie Mia Lars gesteht, dass sie ihn nicht liebt. Annett ahnt, dass Mias Herz Alexander gehört und sie befürchtet, dass es sich umgekehrt genauso verhält. In ihrer Verzweiflung stellt sie Alexander vor ein Ultimatum. Sie ist nicht gewillt, nur an zweiter Stelle zu stehen und verlangt von ihm eine Entscheidung: Entweder er bekennt sich endgültig zu ihr oder es ist vorbei ...

