Anna und die Liebe
Folge 103: Episode 103
23 Min.Ab 12
Der romantische Moment zwischen Anna und Tom wird jäh von Carla unterbrochen. Während Carla und auch dem beobachtenden Enrique klar ist, was gerade geschehen ist, verbietet sich Anna ihre Gefühle. Dennoch bekommt sie Carlas und Enriques Eifersucht zu spüren. Und selbst als Paule Anna darauf hinweist, dass Tom durch sie eine positive Veränderung erfährt, will sie das nicht wahrhaben.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick