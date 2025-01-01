Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 106

SAT.1Staffel 4Folge 106
Episode 106

Anna und die Liebe

Folge 106: Episode 106

24 Min.Ab 12

Tom ist irritiert: Warum hat Anna ausgerechnet diese bestimmte Schwimmhalle für das Corlani-Shooting ausgewählt? Eine Schwimmhalle, die ihm aus alter Zeit nur allzu vertraut ist ... Er kann nicht anders und stellt sich den Dämonen der Vergangenheit. Doch die Verletzung sitzt tief, und es ist ausgerechnet Anna, die Tom in seinem Schmerz auffängt ...

Anna und die Liebe
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

