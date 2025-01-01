Anna und die Liebe
Folge 106: Episode 106
24 Min.Ab 12
Tom ist irritiert: Warum hat Anna ausgerechnet diese bestimmte Schwimmhalle für das Corlani-Shooting ausgewählt? Eine Schwimmhalle, die ihm aus alter Zeit nur allzu vertraut ist ... Er kann nicht anders und stellt sich den Dämonen der Vergangenheit. Doch die Verletzung sitzt tief, und es ist ausgerechnet Anna, die Tom in seinem Schmerz auffängt ...
