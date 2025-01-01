Anna und die Liebe
Folge 112: Episode 112
23 Min.Ab 12
Nachdem Tom und Carla ihre Verlobung öffentlich gemacht haben, ist Anna bereit, Toms Angebot anzunehmen und Lanford zu verlassen. Doch Bruno, der erkannt hat, wie viel Tom und Anna füreinander empfinden, appelliert an sie, nicht aufzugeben. Anna ist bewegt, bleibt aber bei ihrem Entschluss. Da Bruno genau das erwartet hat, hat er den Auflösungsvertrag von Tom anpassen lassen.
