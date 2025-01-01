Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 112

SAT.1Staffel 4Folge 112
Folge 112: Episode 112

23 Min.Ab 12

Nachdem Tom und Carla ihre Verlobung öffentlich gemacht haben, ist Anna bereit, Toms Angebot anzunehmen und Lanford zu verlassen. Doch Bruno, der erkannt hat, wie viel Tom und Anna füreinander empfinden, appelliert an sie, nicht aufzugeben. Anna ist bewegt, bleibt aber bei ihrem Entschluss. Da Bruno genau das erwartet hat, hat er den Auflösungsvertrag von Tom anpassen lassen.

