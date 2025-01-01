Anna und die Liebe
Folge 113: Episode 113
23 Min.Ab 12
Anna erhält durch Brunos Angebot die Chance, ihr Label "Zauberhaft" schon bald auf den Markt zu bringen. Dennoch lehnt sie es ab, weiterhin für Lanford zu arbeiten. Sie fühlt sich vorgeführt, und die Verletzung durch Tom sitzt tief. Deshalb will sie ab jetzt ihr Glück in der Modewelt allein versuchen. Doch schnell muss Anna erkennen, dass das schwieriger ist als gedacht.
