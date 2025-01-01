Anna und die Liebe
Folge 115: Episode 115
23 Min.Ab 12
Anna ist fest entschlossen, Tom endlich aus ihrem Herzen zu verbannen. Aber so ganz will ihr das nicht gelingen. Überall holt sie die Erinnerung an ihre gemeinsamen Erlebnisse ein. Vergeblich versucht sie mit Bruno, das Topmodel Bizou B. für "Zauberhaft" zu gewinnen, denn Bizou will nur mit einem einzigen Menschen sprechen - und zwar mit Tom!
