Anna und die Liebe
Folge 117: Episode 117
22 Min.Ab 12
Anna lässt sich von Carlas Machtübernahme in der Firma nicht beeindrucken und macht sich mit Nachdruck an die Arbeit. Als sie sich bei einem Kurzbesuch zu Hause Arbeitsunterlagen aus ihrem Zimmer holen will, trifft sie auf den völlig aufgelösten Ingo, der weinend in der Küche sitzt. Jasmins Erzählungen nach seinem Schlafwandeln letzte Nacht haben in ihm eine dunkle Ahnung aufsteigen lassen ...
