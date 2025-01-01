Anna und die Liebe
Folge 118: Episode 118
24 Min.Ab 12
Tom unterstützt Anna, indem er ihr einen erneuten Termin mit dem bedeutenden Model Bizou B. besorgt. Sie soll das Gesicht für "Zauberhaft" werden. Anna ist erstaunt darüber, dass ihre Arbeit bei Lanford möglicherweise doch unter einem guten Stern steht. Doch gerade als Bizou zusagt und Anna frohen Mutes in die Zukunft blickt, tut Tom etwas, das sie wieder zutiefst an allem zweifeln lässt ...
