Anna und die Liebe
Folge 138: Episode 138
24 Min.Ab 12
Carla ist nach dem Tod von Steve völlig durcheinander. David beschwört sie, einen kühlen Kopf zu bewahren, was ihr schließlich auch gelingt. Doch dann muss sie erfahren, dass sie als Chefdesignerin abgesetzt ist. Wieder ist es Anna, die nun die Lorbeeren einstreicht. Als Carla aber bemerkt, wie fragil Annas gerade errichtetes Kartenhaus ist, kommt ihr eine Idee ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick