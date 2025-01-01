Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 138

SAT.1Staffel 4Folge 138
Episode 138

Episode 138Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 138: Episode 138

24 Min.Ab 12

Carla ist nach dem Tod von Steve völlig durcheinander. David beschwört sie, einen kühlen Kopf zu bewahren, was ihr schließlich auch gelingt. Doch dann muss sie erfahren, dass sie als Chefdesignerin abgesetzt ist. Wieder ist es Anna, die nun die Lorbeeren einstreicht. Als Carla aber bemerkt, wie fragil Annas gerade errichtetes Kartenhaus ist, kommt ihr eine Idee ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen