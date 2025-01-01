Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 176

SAT.1Staffel 4Folge 176
Episode 176

Episode 176

Anna und die Liebe

Folge 176: Episode 176

23 Min.Ab 12

Zur großen Freude aller hat Tom überlebt. Enrique und Anna überreden ihn, der Polizei den Weg zu Paule zu zeigen. Tom lässt sich zögerlich darauf ein, als er allerdings mit der Polizei zu dem Versteck kommt, fehlt von Paule jede Spur ... Enrique muss feststellen, dass Anna sich seit Toms Rückkehr sehr verändert hat. Er merkt immer mehr, dass er nur Annas zweite Wahl ist.

