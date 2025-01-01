Anna und die Liebe
Folge 176: Episode 176
23 Min.Ab 12
Zur großen Freude aller hat Tom überlebt. Enrique und Anna überreden ihn, der Polizei den Weg zu Paule zu zeigen. Tom lässt sich zögerlich darauf ein, als er allerdings mit der Polizei zu dem Versteck kommt, fehlt von Paule jede Spur ... Enrique muss feststellen, dass Anna sich seit Toms Rückkehr sehr verändert hat. Er merkt immer mehr, dass er nur Annas zweite Wahl ist.
