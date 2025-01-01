Anna und die Liebe
Folge 179: Episode 179
23 Min.Ab 12
In letzter Sekunde stürmen Tom und Enrique Davids Wohnung, überwältigen den Entführer und retten Anna und Paule. David gelingt es, sich ebenfalls als Streckers Opfer darzustellen. Er droht Paule, sie umzubringen, wenn sie ihn verrät ... Da die Entführung nun endlich beendet ist und alle aufatmen können, spürt Anna, dass sie Enrique noch eine Antwort schuldig ist ...
