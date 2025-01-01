Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 201

SAT.1Staffel 4Folge 201
Episode 201

Episode 201Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 201: Episode 201

23 Min.Ab 12

Anna entschließt sich nach reiflicher Überlegung, das Angebot der Band "The Black Pony" anzunehmen. Um Tom nicht noch einmal über den Weg zu laufen, will sie nachts heimlich bei Lanford ihren Arbeitsplatz räumen. Doch wie es das Schicksal will, ist Tom ebenfalls dort. Es fällt ihm schwer, seine Gefühle für Fanni wieder zu erwecken. Egal, was er versucht, sie bleibt ihm unendlich fremd.

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

