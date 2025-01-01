Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 229

SAT.1Staffel 4Folge 229
Folge 229: Episode 229

23 Min.Ab 12

Kai lässt die aufgebrachte Nina in dem Glauben, er sei Luca. Als er diesem von dem Vorfall erzählt, bittet Luca ihn, die Rolle weiterhin zu spielen, um Nina persönlich einen Job anzubieten. Darüber hinaus plant Luca einen romantischen Abend mit ihr. Nina freut sich über das Überraschungspicknick, und beide genießen die Zweisamkeit und kommen sich näher.

SAT.1
