Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 4Folge 243
Folge 243: Filmriss

24 Min.Ab 12

Nina will Luca mitteilen, dass sie genauso fühlt wie er. Da sie ihn nicht erreichen kann, macht sie sich kurzerhand auf die Suche nach ihm. Auch Luca möchte mit Nina reden. Als beide bei Lanford aufeinander treffen, kommen sie sich endlich wieder näher. Nichts scheint ihrer Liebe mehr im Weg zu stehen, doch dann macht Nina Luca ein Geständnis, mit dem er nie und nimmer gerechnet hätte.

SAT.1
