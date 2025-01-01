Anna und die Liebe
Folge 25: Episode 25
23 Min.Ab 12
Nachdem Tom sein Angebot verbessert hat und Anna die Rechte an ihrer und Jonas' T-Shirt-Kollektion in einem Jahr zurückgeben will, ist Anna bereit, dieses eine Jahr für Lanford zu arbeiten. Dann häufen sich allerdings die Hiobsbotschaften. Maik meint gehört zu haben, dass Lanford Anna linken will, und als Anna erkennt, dass David den Vertrag aufgesetzt hat, glaubt sie ihm aufs Wort.
