Anna und die Liebe
Folge 33: Episode 33
24 Min.Ab 12
Carla geht davon aus, dass Tom ein intimes Verhältnis zu Anna aufgebaut hat. Doch sie will ihn nicht kampflos aufgeben und schenkt ihm einen Golfurlaub, den Tom aber ablehnt. Er will zur Pariser Modewoche fahren. Als Carla bereits glaubt, dass es sich bei der vermeintlichen Liaison mit Anna doch um ein Missverständnis handelt, muss sie erfahren, dass Anna ebenfalls mit nach Paris kommen wird ...
