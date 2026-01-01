Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 44

SAT.1Staffel 4Folge 44
Episode 44

Folge 44: Episode 44

23 Min.Ab 12

Jonas bittet Paule, Anna im Lanford-Imperium aufzusuchen. Tatsächlich lässt sich Paule überreden, und Jonas und Anna finden endlich zueinander. Beide sind überwältigt von ihren Gefühlen. Um Anna mit wichtigen Informationen zur Werbekampagne für "Lanford Life" zu versorgen, fährt Tom noch einmal in die Firma zurück, wo er Anna allein bei der Arbeit vermutet ...

