Anna und die Liebe
Folge 45: Episode 45
24 Min.Ab 12
Gerade als Anna Jonas' Anwesenheit deutlich gespürt hat, wird sie von Tom Lanford überrascht. Eigentlich war ihre Nachtschicht für die Entwicklung eines Werbekonzeptes für die "Lanford Life"-Linie gedacht, doch dafür hat sie nach dem Aufeinandertreffen mit Jonas keinen Kopf mehr. Die Präsentation am nächsten Morgen kommt dementsprechend schlecht bei Bruno an ...
Weitere Folgen in Staffel 4
