SAT.1Staffel 4Folge 53
Folge 53: Episode 53

23 Min.Ab 12

Bruno besucht Natascha, die aus dem Sanatorium zurückgekehrt ist. Sie hat wieder neuen Lebensmut gefasst und geht zunächst einen Schritt auf Anna zu. Sie entschuldigt sich bei ihr. Anna, erfreut über Nataschas Geste, zeigt Verständnis und versichert ihr, dass Jonas ihre große Liebe ist und bleiben wird. Als Natascha kurz darauf Anna und Steve in vertraulicher Zweisamkeit vorfindet, sieht sie rot.

SAT.1
