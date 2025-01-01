Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 59

SAT.1Staffel 4Folge 59
Episode 59

Anna und die Liebe

Folge 59: Episode 59

23 Min.Ab 12

Als Paule und Jonas schockiert begreifen, dass Steve Anna entführt hat, versuchen sie, die Polizei zu alarmieren. Doch die will Paules verrückt klingender Geschichte keineswegs Glauben schenken, und so entschließt sich Paule, Tom um Hilfe zu bitten. Doch leider öffnet nicht er, sondern Carla die Tür. Anstatt ihr zu helfen, ruft sie einen Krankenwagen, der Paule in eine Klinik bringen soll ...

Anna und die Liebe
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

