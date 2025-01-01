Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 71

SAT.1Staffel 4Folge 71
Folge 71: Episode 71

23 Min.Ab 12

Anna verliert durch einen elektrischen Schlag kurz das Bewusstsein und wacht anschließend in Toms Armen auf. Carla beobachtet dies mit Argwohn. Anna war eigentlich froh darüber, dass sich ihr Verhältnis zu Carla halbwegs entspannt hat. Sie sieht sich daher gezwungen, klarzustellen, dass sie nichts von Tom will und stachelt dadurch Carlas Eifersucht ungewollt nur noch mehr an ...

SAT.1
