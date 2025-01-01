Anna und die Liebe
Folge 71: Episode 71
23 Min.Ab 12
Anna verliert durch einen elektrischen Schlag kurz das Bewusstsein und wacht anschließend in Toms Armen auf. Carla beobachtet dies mit Argwohn. Anna war eigentlich froh darüber, dass sich ihr Verhältnis zu Carla halbwegs entspannt hat. Sie sieht sich daher gezwungen, klarzustellen, dass sie nichts von Tom will und stachelt dadurch Carlas Eifersucht ungewollt nur noch mehr an ...
