Anna und die Liebe
Folge 87: Episode 87
24 Min.Ab 12
Anna muss eine bittere Pille schlucken: Nicht nur, dass die gesamte Haokan-Kollektion aus miserabler Stoffqualität produziert wird und damit für Lanford untragbar ist. Nein, Anna muss sogar akzeptieren, dass der Grund dieser Misere ihr eigener Fehler war. Carla, die heimlich den falschen Stoffrapport in Auftrag gegeben und Anna damit zur Schuldigen gemacht hat, mimt die mitfühlende Kollegin ...
