Anwälte im Einsatz
Folge 102: Auf Eis gelegt
46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Laura bekommt von ihrem Chef Harald das Angebot, ihre Eizellen einfrieren zu lassen, um ihre Karriere weiter anzukurbeln und eine Schwangerschaft hinauszuzögern. Doch Laura lehnt ab - mit verheerenden Folgen. Rechtsanwältin Braun nimmt sich des Falles an, denn Harald scheint seine ganz eigenen Gesetze im Unternehmen walten zu lassen.
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