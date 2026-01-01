Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Mein letzter Ausweg!

Staffel 4Folge 15
Mein letzter Ausweg!

Folge 15: Mein letzter Ausweg!

45 Min.Ab 12

Martin Spechts Existenz gerät nach einem Fahrradunfall, durch den er wochenlang arbeitsunfähig ist, in Gefahr. Das Fußgelenk von Ballettschülerin Sophie, die er angefahren hat, ist überdehnt und sie kann nicht zu einer wichtigen Prüfung antreten.Grund genug für deren Vater Gunther, Martin mit einer Schadenersatzklage zu drohen. Rechtsanwältin Ariane Paulus hat jedoch schon bald das Gefühl, dass mit der jungen Tänzerin etwas nicht stimmt.

