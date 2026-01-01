Anwälte im Einsatz
Folge 14: Das Schweigen meiner Mutter
45 Min.Ab 12
Als Meik Bach seine Mutter Helene zum Muttertag besuchen will, erlebt er sein blaues Wunder: ein Fremder öffnet die Haustür und gibt vor, der neue Mieter des Hauses zu sein! Ohne jede Erklärung hat Helene ihr Eigenheim verkauft und ist nicht mehr zu erreichen. Catherina Hellbach stößt bei der Überprüfung aller Verträge auf einen rätselhaften Mann, der sich völlig unerwartet in das Leben der Rentnerin geschlichen hat.
