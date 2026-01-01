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Anwälte im Einsatz

Das verschwundene Baby

SAT.1Staffel 4Folge 13
Das verschwundene Baby

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Anwälte im Einsatz

Folge 13: Das verschwundene Baby

46 Min.Ab 12

Christine ist erleichtert, als ihre 17-jährige Tochter Mara wieder auftaucht. Vor 15 Monaten hatte der Teenager den Kontakt zur Familie einfach abgebrochen und soll jetzt ein Baby entbunden haben, das jedoch spurlos verschwunden ist. Rechtsanwältin Brygida Braun macht sich auf die Suche nach dem Neugeborenen und dem Geheimnis, das die junge Frau verzweifelt zu verbergen sucht.

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