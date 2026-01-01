Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 19
46 Min.Ab 12

Toni Ebbers ist sich sicher, dass sich sein ganzes Leben verändern wird, als er erfährt, dass er mit seiner Tippgemeinschaft sechs Richtige geholt hat! Doch seine Kumpels denken gar nicht daran, den Gewinn zu teilen! Kann Barbara von Minckwitz beweisen, dass ihrem Mandanten ein Teil des Gewinnes zusteht?

SAT.1
