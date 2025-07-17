Anwälte im Einsatz
Folge 104: Mama, wo bist du?
46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Der sechsjährige Jan wird allein auf einem Indoor-Spielplatz aufgefunden, seine Mutter ist spurlos verschwunden. Als das Jugendamt droht, den Jungen in eine Pflegefamilie zu stecken, bittet Jans Großmutter Hanna Rechtsanwalt Niklas Dittberner um Hilfe: Sie ist fest davon überzeugt, dass ihrer Tochter etwas passiert sein muss.
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