Anwälte im Einsatz
Folge 112: Lass meine Tochter gehen!
45 Min.Ab 12
Die 45-jährige Helen ist geschockt, als sie erfährt, dass ihr Freund Til sie mit ihrer 16-jährigen Tochter Ava betrügt. Und dann verlässt das Mädchen auch noch mit ihm zusammen die Wohnung, um mit ihm zu leben! Mit Bernd Römers Hilfe will Helen ihre Tochter zurückholen. Für den erfahrenen Juristen alles andere als eine leichte Aufgabe!
