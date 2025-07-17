Ich bin doch nicht blöd!Jetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 127: Ich bin doch nicht blöd!
46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Daniela Berkel liebt ihren Job: Als Kfz-Mechanikerin fühlt sie sich in der Werkstatt von Matthias Greve rundum wohl. Daher ist sie auch bereit, übergangsweise auf Teile ihres Gehalts zu verzichten, damit der kriselnde Betrieb gerettet werden kann. Doch schon bald merkt die alleinerziehende Mutter, dass Greve nicht ganz ehrlich ist, was die Finanzen angeht. Rechtsanwältin Kathrin Ruttloff kämpft für das Recht der 38-Jährigen und gegen die Intrigen des Chefs.
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