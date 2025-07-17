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Anwälte im Einsatz

Ich bin doch nicht blöd!

SAT.1Staffel 4Folge 127vom 17.07.2025
Ich bin doch nicht blöd!

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Anwälte im Einsatz

Folge 127: Ich bin doch nicht blöd!

46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Daniela Berkel liebt ihren Job: Als Kfz-Mechanikerin fühlt sie sich in der Werkstatt von Matthias Greve rundum wohl. Daher ist sie auch bereit, übergangsweise auf Teile ihres Gehalts zu verzichten, damit der kriselnde Betrieb gerettet werden kann. Doch schon bald merkt die alleinerziehende Mutter, dass Greve nicht ganz ehrlich ist, was die Finanzen angeht. Rechtsanwältin Kathrin Ruttloff kämpft für das Recht der 38-Jährigen und gegen die Intrigen des Chefs.

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